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Автоэксперты назвали самые популярные автобренды московского авторынка
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Автоэксперты назвали самые популярные автобренды московского авторынка 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
По статистическим данным объемов продаж за первый квартал этого года были выявлены самые популярные автомарки.
Наиболее востребованной за отчетный период оказалась японская автомарка Honda. Ее продажи в столице зафиксированы на уровне 261 автомобиля. Эта цифра превосходит прошлогодние показатели на 151%.
Еще один японский автобренд Mitsubishi занял второе место рейтинга. За январь-март москвичи приобрели 1279 машин такой автомарки. Результаты этого года выше прошлогодних на 108%.
"Бронза" досталась китайскому автобренду Lifan. Реализовав в Москве 269 автомобилей, компания улучшила свой прошлогодний результат на 101%.
Автомодели MINI приобрели 303 жителя Москвы (+58,6%). Автомодели Subaru стали выбором 370 москвичей (+55%).
Увы, но даже автоновинки от отечественных автопроизводителей не сумели попасть в пятерку предпочтений жителей столицы.
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