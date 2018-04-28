Автоэксперты назвали самые популярные автобренды московского авторынка 

По статистическим данным объемов продаж за первый квартал этого года были выявлены самые популярные автомарки.
Наиболее востребованной за отчетный период оказалась японская автомарка Honda. Ее продажи в столице зафиксированы на уровне 261 автомобиля. Эта цифра превосходит прошлогодние показатели на 151%.
Еще один японский автобренд Mitsubishi занял второе место рейтинга. За январь-март москвичи приобрели 1279 машин такой автомарки. Результаты этого года выше прошлогодних на 108%.
"Бронза" досталась китайскому автобренду Lifan. Реализовав в Москве 269 автомобилей, компания улучшила свой прошлогодний результат на 101%.
Автомодели MINI приобрели 303 жителя Москвы (+58,6%). Автомодели Subaru стали выбором 370 москвичей (+55%).
Увы, но даже автоновинки от отечественных автопроизводителей не сумели попасть в пятерку предпочтений жителей столицы.