Видео: Porsche 911 GT3 RS проехал по самой опасной мотоциклетной трассе

На острове Мэн, знаменитом ежегодными мотогонками Isle of Man TT, состоялся ездовой дебют нового Porsche 911 GT3 RS. Видео с демонстрацией спорткара в движении размещено на канале производителя в Vimeo.

Целью заезда было продемонстрировать управляемость 911 GT3 RS, способность модели проходить на высокой скорости связки поворотов одной из самых опасных гоночных трасс в мире.

Под капотом нового Porsche 911 GT3 RS установлен 4,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 520 лошадиных сил (470 Нм), работающий в паре с роботизированной трансмиссией PDK с двумя сцеплениями. «Сотню» спорткар набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 312 километров в час.

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Что касается острова Мэн, то первая гонка здесь состоялась в 1904 году. Тремя года позже мероприятие переросло в мотоциклетную гонку Tourist Trophy. О ее экстремальности может говорить только одно — средняя скорость: сейчас она составляет 210 километров в час, а на отдельных участках гонщики разгоняются до 330 километров в час.