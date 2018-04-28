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Видео: Porsche 911 GT3 RS проехал по самой опасной мотоциклетной трассе
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Видео: Porsche 911 GT3 RS проехал по самой опасной мотоциклетной трассе 

Motor.ru 10 минут назад
Фото: Motor.ru
На острове Мэн, знаменитом ежегодными мотогонками Isle of Man TT, состоялся ездовой дебют нового Porsche 911 GT3 RS. Видео с демонстрацией спорткара в движении размещено на канале производителя в Vimeo.
Целью заезда было продемонстрировать управляемость 911 GT3 RS, способность модели проходить на высокой скорости связки поворотов одной из самых опасных гоночных трасс в мире.
Под капотом нового Porsche 911 GT3 RS установлен 4,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 520 лошадиных сил (470 Нм), работающий в паре с роботизированной трансмиссией PDK с двумя сцеплениями. «Сотню» спорткар набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 312 километров в час.
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Что касается острова Мэн, то первая гонка здесь состоялась в 1904 году. Тремя года позже мероприятие переросло в мотоциклетную гонку Tourist Trophy. О ее экстремальности может говорить только одно — средняя скорость: сейчас она составляет 210 километров в час, а на отдельных участках гонщики разгоняются до 330 километров в час.
Помимо мотоциклов, рекорды на островных дорогах устанавливают и автомобили. В 2016 году Subaru WRX STi, подготовленный американским подразделением марки, проехал трассу со средней скоростью 207 километров в час за 17 минут 35,139 секунды. Абсолютный рекорд — 16 минут 58,254 секунды — принадлежит спортбайку BMW S1000 RR.
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