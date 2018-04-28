Сегодня в Санкт-Петербурге состоится презентация первой SKODA KODIAQ российского производства

Российская сборка существенно уменьшит стоимость модели.

Всего через несколько часов журналисты смогут увидеть Skoda Kodiaq , выпущенную на заводе в Нижнем Новгороде. Для нашего интернет-издания это знаковое событие. Около полутора лет назад, в октябре 2016 года наш корреспондент присутствовал на презентации модели в Чехии, в Млада-Болеславе. Потом мы встречали Кадьяк в России и подробно тестировали его. И вот, наконец, модель нашей, локальной сборки.

Чуть позже мы расскажем о самой презентации, на которой будет объявлена и цена внедорожника, выпущенного в Нижнем Новгороде. Следите за событиями.