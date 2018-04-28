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Сегодня в Санкт-Петербурге состоится презентация первой SKODA KODIAQ российского производства
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Сегодня в Санкт-Петербурге состоится презентация первой SKODA KODIAQ российского производства 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Российская сборка существенно уменьшит стоимость модели.
Всего через несколько часов журналисты смогут увидеть Skoda Kodiaq, выпущенную на заводе в Нижнем Новгороде. Для нашего интернет-издания это знаковое событие. Около полутора лет назад, в октябре 2016 года наш корреспондент присутствовал на презентации модели в Чехии, в Млада-Болеславе. Потом мы встречали Кадьяк в России и подробно тестировали его. И вот, наконец, модель нашей, локальной сборки.
Чуть позже мы расскажем о самой презентации, на которой будет объявлена и цена внедорожника, выпущенного в Нижнем Новгороде. Следите за событиями.
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