Внедорожник Skoda Kodiaq резко подешевел

Российское подразделение марки Skoda объявило о старте продаж внедорожников Kodiaq, производство которого локализовали по методу полного цикла (CKD) на мощностях завода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Теперь на рынке появились более дешевые версии автомобиля: комплектации Active (от 1 339 000 рублей), Ambition (от 1 512 000 рублей) и Style (от 1 769 000 рублей) как с передним, так и с полным приводом. Автомобили оснащаются бензиновыми и дизельным двигателями объемом от 1.4 л до 2.0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7.

В базовое оборудование Kodiaq локального производства входит трехспицевое кожаное рулевое колесо, передние сиденья с подогревом, задние светодиодные фонари, двухзонный климат-контроль и многофункциональный дисплей Maxi Dot. В комплектации Ambition в качестве базового оборудования числятся система контроля дистанции Front Assist, передние и задние датчики парковки, датчик света и дождя, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. В версии Style есть полностью светодиодная оптика, камера заднего вида, а при выборе версий с полным приводом можно устанавливать режимы движения: Driving Mode Select и Off Road.

Ранее сообщалось, что Skoda планирует экспортировать внедорожники Kodiaq из России.