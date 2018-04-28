Автогиганты годами скрывают информацию об уязвимостях в своих авто 

Крупные автопроизводители, такие как Land Rover, BMW и Volkswagen, годами скрывают от потребителей информацию о рисках безопасности, которым подвержены их автомобили, показало расследование, проведенное журналистами издания Daily Mail.
По данным ресурса, в 2013 году исследователи из Бирмингемского университета (Великобритания) выявили уязвимость в ряде моделей Volkswagen. Тогда производителю удалось добиться судебного запрета на разглашение информации о проблемах с тем условием, что немецкий концерн примет соответствующие меры. Однако спустя три года оказалось, что более 100 млн автомобилей Volkswagen по-прежнему уязвимы и могут быть взломаны с помощью дешевых инструментов. Той же проблеме подвержены и автомашины марок Audi, Seat и Skoda (входят в состав концерна Volkswagen), так как в них используется аналогичная система бесключевого доступа.
Похожей практики придерживается и производитель электромобилей Tesla. В минувшем году сервис CanTrack Global, специализирующийся на возвращении угнанных автомобилей, продемонстрировал метод дистанционного взлома одной из моделей Tesla, однако компания обратилась к специалистам с просьбой воздержаться от публикации видео.
По признанию одного из крупнейших мировых автостроителей BMW, злоумышленники могут взломать автомобиль с системой бесключевого доступа помощью недорогих инструментов для клонирования брелоков, доступных на торговых интернет-площадках, таких как Amazon или eBay. Как отметили представители BMW в частной переписке с клиентом, чью машину угнали воры, компания «не может влиять» на тот факт, что «злоумышленники постоянно ищут новые методы кражи машин».
Напомним, в октябре минувшего нидерландский инженер Том Вимменхов (Tom Wimmenhove) обнаружил уязвимость в брелоках сигнализации для некоторых моделей Subaru, позволяющую угнать автомобиль.