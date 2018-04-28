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Ателье ABT превратило Audi R8 в арт-кар
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Ателье ABT превратило Audi R8 в арт-кар 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline подготовило для фестиваля Wörthersee арт-кар на базе купе Audi R8. Рисунок, покрывающий кузов автомобиля, создан художником и карикатуристом Тимо Вурцем совместно с компанией SIGnal Design, отвечавшей на печать изображений на пленке.
Слоган арт-проекта: «Монашка встречает Abt» (слово Abt по-немецки обозначает «аббат», примечание «Мотора»). На автомобиле изображены несколько женщин в сочетании с узорами из розовых ромбов и белых кругов.
Вурц ранее работал над специальными проектами для Volkswagen, Suzuki, Daimler и дилера Lamborghini в Беверли-Хиллз, а также с компаниями Disney, Marvel и DC Comics.
Полноприводный суперкар Audi R8 оснащается десятицилиндровым двигателем 5.2, который на базовых машинах выдает 540 сил и 610 сил на версии plus. Последний из этих вариантов набирает первые сто километров в час за 3,2 секунды. Также у модели существует заднеприводная модификация. Она тратит на разгон до «сотни» 3,7 секунды.
В одном из своих последних проектов ателье ABT довело мощность мотора суперкара до 630 лошадиных сил. Такая машина также стала на 50 килограммов легче.
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