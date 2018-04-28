«Диверс Моторс» сдается… в аренду «Автомиру»

Похоже, что автомобильной империи Александра Севрюкова в Самаре приходит конец. Компания «Диверс Моторс», растеряв практически все бренды, теперь вынуждена зарабатывать на аренде. По нашим данным помещение бывшего салона Volkswagen намерен арендовать московский холдинг «Автомир». По нашим данным, туда планируют перевести автосалон Ford , который сейчас располагается на глухой улице Мирной. Кстати, само здание автосалона Ford принадлежит предпринимателю Владимиру Кошелеву , который, видимо, скоро останется без арендатора.

Volvo и Jaguar. Еще недавно бизнес Александра Севрюкова был велик и многогранен. В Самаре «Диверс Моторс» начинался с марки Volkswagen. Затем компания приросла брендами SsangYong УАЗ . Игорь Севрюков — брат Александра Севрюкова — и вовсе замахнулся на премиальные британские марки Land Rover

Как показало время, у колосса глиняными были не только ноги. Сначала с громким скандалом рухнул бизнес по продаже Land Rover и Jaguar. Многие покупатели, заплатившие деньги, не получили автомобили. Игорю Севрюкову тогда с трудом удалось избежать уголовного преследования и договориться с потерпевшими. Но бизнес по продаже британских автомобилей пришлось оставить. Затем из-за постоянных финансовых проблем и слабых показателей от работы с «Диверс Моторс» отказался Volkswagen. Остальные бренды тоже выпали из обоймы. Фактически, у Севрюкова под контролем осталась только марка Volvo. Да и та, по слухам, уже год безуспешно ищет нового партнера в Самаре.

Надежды на сохранение бизнеса могла помочь популярная марка KIA . Под нее «Диверс Моторс» отстроили новое здание на Московском шоссе, рядом с торговым центром «Мега». Но работы встали на долгий срок. Почти год внутри здания с полностью готовым фасадом не велось никаких работ.

В сентябре 2017-го компания заключила дилерское соглашение с представительством KIA и должна была начать работу в 2018-м. Сообщалось даже о том, что внутри здания возобновились работы. Более того, сразу несколько участников рынка сообщили, что «Диверс Моторс» получил тестовые автомобили.

Однако запал угас очень быстро. Работы снова остановились. Более того, поступила информация о том, что «Диверс Моторс» ведет переговоры о сдаче автосалона в аренду.

Так же выяснилось, что автосалонам в центре города так же планируется найти новое применение. Компания «Автомир» ведет переговоры об аренде бывшего автосалона Volkswagen. Как заявил источник в московском офисе компании, в новое и более перспективное здание планирует переехать автосалон Ford. Сейчас американские автомобили продают в не самом приятном месте. Переход на перекресток проспекта Кирова и Московского шоссе может улучшить показатели самарского дилера Ford. Который, кстати, рискует оказаться прямо в эпицентре строительства магистрали Центральная (дорога пройдет буквально в 20 метрах от парадного входа в автосалон).

Так же сало известно, что автосалону KIA тоже подыскивают новых арендаторов. Переговоры об этом уже ведутся и, возможно, тоже с «Автомиром». Холдинг, кроме прочих марок, имеет в портфеле бренд KIA и может составить конкуренцию двум автосалонам, которые относятся к автомобильному бизнесу самарского предпринимателя Сергея Шабанова

На момент публикации пресс-служба ГК «Автомир» комментариев не предоставила. По старой-доброй традиции воздержалась от общения и пресс-служба «Диверс Моторс».