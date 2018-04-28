Opel Grandland X получает экономичный дизель от PSA

Opel Grandland X отныне можно взять с 1,5-литровым дизелем в 130 лошадиных сил.

Grandland X по своей сути является французским компактным кроссовером, который «взял уроки немецкого языка» просто. И теперь, когда Opel находится под зонтиком PSA, неудивительно, что люди из Рюссельсхайма объявили о получении данной моделью нового дизеля именно производства PSA.

Новый четырёхцилиндровый турбодизельный двигатель объемом 1,5 литра может быть знаком вам по Peugeot 3008. Его мощность — 130 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 300 Нм.

Если он стыкуется со стандартной шестиступенчатой механической коробкой передач, то расход топлива будет около 4,1-4,2 л/100 км в смешанном цикле, в то время как с опциональной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией мотор кушает вообще только 3,9-4,0 литра на каждые 100 км. Этот силовой агрегат от PSA пришёл на смену старому 1,6-литровому дизелю, который имел меньшую мощность — 120 л. с.

Для ещё большей топливной эффективности нам придётся подождать конца десятилетия, ведь лишь тогда должен появиться гибридный вариант Grandland X. Подробности о нём пока не разглашаются, но мы не будем слишком удивлены, если окажется, что будет много общего с силовой установкой DS7 Crossback E-Tense.