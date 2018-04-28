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Opel Grandland X получает экономичный дизель от PSA
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Opel Grandland X получает экономичный дизель от PSA 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Opel Grandland X отныне можно взять с 1,5-литровым дизелем в 130 лошадиных сил.
Grandland X по своей сути является французским компактным кроссовером, который «взял уроки немецкого языка» просто. И теперь, когда Opel находится под зонтиком PSA, неудивительно, что люди из Рюссельсхайма объявили о получении данной моделью нового дизеля именно производства PSA.
Новый четырёхцилиндровый турбодизельный двигатель объемом 1,5 литра может быть знаком вам по Peugeot 3008. Его мощность — 130 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 300 Нм.
Если он стыкуется со стандартной шестиступенчатой механической коробкой передач, то расход топлива будет около 4,1-4,2 л/100 км в смешанном цикле, в то время как с опциональной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией мотор кушает вообще только 3,9-4,0 литра на каждые 100 км. Этот силовой агрегат от PSA пришёл на смену старому 1,6-литровому дизелю, который имел меньшую мощность — 120 л. с.
Для ещё большей топливной эффективности нам придётся подождать конца десятилетия, ведь лишь тогда должен появиться гибридный вариант Grandland X. Подробности о нём пока не разглашаются, но мы не будем слишком удивлены, если окажется, что будет много общего с силовой установкой DS7 Crossback E-Tense.
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