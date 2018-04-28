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Opel Grandland X получил новый 130-сильный дизель
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Opel Grandland X получил новый 130-сильный дизель 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Немецкая компания Opel выводит на рынок новую модификацию внедорожника Grandland X. Автомобиль популярного сегмента SUV получил 1,5-литровый дизельный двигатель концерна PSA.
Новый дизельный силовой агрегат Opel Grandland X известен по модели Peugeot 3008. Четырёхцилиндровый 1,5-литровый мотор способен генерировать 130 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. В паре с силовым агрегатом трудиться 6-ступенчатая механическая трансмиссия или коробка 8АКП.
Согласно заявленным данным, дизельная 130-сильная версия внедорожника Opel Grandland X потребляет на каждую сотню пути около 4,1-4,2 литра топлива в комбинированном цикле с «механикой» или 3,9-4,0 литра с опциональным «автоматом». Как рассказали в компании, новый 1,5-литровый мотор пришёл на смену двигателю объёмом 1,6 литра, мощность которого составляла 120 сил.
Также в пресс-релизе немецкого бренда сказано, что новый 1,5-литровый дизельный двигатель соответствует экологическому стандарту Euro 6d-TEMP, который станет обязательным для всех новых автомобилей, зарегистрированных начиная с сентября 2019 года.
Немаловажен тот официально подтверждённый факт, что к 2020 году немецкая марка планирует предложить клиентам гибридную модификацию модели Opel Grandland X. Информации о техническом оснащении «зеленого» кросса нет.
Предполагается, что модель получит силовую установку от модели DS7 Crossback E-Tense. Этот автомобиль должен поступить в продажу в начале следующего года. Гибридная силовая установка основана на 1,6-литровом бензиновом моторе с наддувом и дополнена двумя электромоторами. Суммарная отдача — порядка 300 лошадиных сил.
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