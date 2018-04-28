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ClearMotion инвестирует $100 млн в возрождение проактивной подвески Bose
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ClearMotion инвестирует $100 млн в возрождение проактивной подвески Bose 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Примерно четверть века назад началась разработка революционной технологии проактивной подвески для колесного транспорта, которая завершилась в 2004-ом демонстрацией рабочего прототипа. Именно завершилась — подвеска Bose Ride работала великолепно, но ее разработчики не смогли найти общий язык с представителями автопрома и изделие не пошло в серию. И вот спустя 14 лет стартап ClearMotion собирает средства и силы для возрождения технологии. Идея проактивной подвески в том, чтобы при помощи датчиков считать рельеф дороги в том месте, где окажется колесо в следующий момент, и отреагировать на это. На выбоине система заранее опускает колесо, оно не успевает «провалиться», нет эффекта падения и удара. На подъеме активируется механизм накопления энергии — если дорога все равно толкнет колесо вверх, будет приложение силы, то почему бы этим не воспользоваться?
Громоздкий прототип из 2004-го так и не попал на рынок
Если сделать систему полностью автоматизированной, она сможет в реальном времени управлять стойками всех колес, чтобы компенсировать любые погрешности в движении машины. Да что там — в демо-версии Bose Ride оказалась такой мощной и эффективной, что позволяла перелететь, перепрыгнуть рельсы или «лежачего полицейского» без вреда для пассажиров.
Изобретатель проактивной подвески считал, что это опция для автомобилей премиум-класса, чьи владельцы готовы переплатить за сверхкомфортную езду. Авторы нового стартапа ClearMotion видят ее применение в беспилотных электромобилях. Робот, в отличие от человека, сумеет более эффективно распорядиться системой экономии и генерации энергии, особенно если речь идет о считанных ваттах. А в масштабах глобальных перевозок выгода от проактивной подвески становится очевидной.
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