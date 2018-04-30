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Volkswagen обновил бюджетный седан Voyage
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Volkswagen обновил бюджетный седан Voyage 

Daily-Motor 14 минут назад
Фото: Daily-Motor
В Сети появились шпионские фотографии обновленного бюджетного седана Volkswagen под именем Voyage. Снимки новинки были сделаны на дорожных тестах этой модели, которая продается преимущественно на южноамериканском континенте.
Новую генерацию «Фольксваген Вояж» спроектировали на той же платформе, что и хэтчбек Golf. Судя по опубликованным фото, автомобиль получит видоизмененную оптику, переработанные бамперы, а также иную решетку радиатора.
Технические характеристики 4-дверки пока не объявлены, однако ожидается, что приводить в движение новый Voyage будет 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» на 110 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-диапазонным гидротрансформаторным автоматом.
Официальная презентация нового Volkswagen Voyage состоится уже в мае этого года.
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