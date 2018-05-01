Лучшие по всем рейтингам: какие автомобили признаны самыми надежными в мире

В авторитетных рейтингах надежности часто представлены разные модели из-за разных методов сравнения. Но есть машины, которые попадают практически во все топы. Портал Autonews составил список автомобилей, которые чаще всего лидируют в рейтингах надежности различных организаций. Наиболее авторитетные из них: немецкие Dekra, TÜV и ADAC, американские Consumer Reports и J. D. Power. Недавно подобную статистику в России начал вести онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей CarPrice. Подобные рейтинги могут сильно отличаться из-за методики составления.

Фото: M 93 / Wikimedia.org Audi A1 лидирует в нескольких рейтингах, в частности, в топе Dekra: владельцы жалуются только на коррозию дисков и перекос фар. В рейтинге TÜV за 2015 г. модель была лучшей среди четырех-пятилетних машин, но в этом году она всего восьмая среди автомобилей возрастом 2-3 года.

Фото: M 93 / Flickr.com Audi A6 в кузове C7 три года подряд была самой надежной по версии Dekra, а по подсчетам клуба ADAC, на 1000 таких автомобилей приходится 5,4 поломок — это второй результат в классе. Однако в других рейтингах позиции A6 слабеют.

Фото: M 93 / Wikimedia.org Honda CR-V — лидер среди кроссоверов: модель попал в десятку автомобилей, которые проехали более 300 тыс. км без серьезного ремонта. Машины первого поколения, которым сейчас 20-25 лет, признаны самыми надежными в России по версии CarPrice.

Фото: Altair78 / Wikimedia.org Lexus RX — доставляет меньше других проблем владельцам по сравнению с другими среднеразмерными премиум-кроссоверами, пришли к выводу в J. D. Power.

Фото: Stahlkocher / Wikimedia.org Mercedes-Benz B-Class — только в в 3,9% случаев этой модели понадобился ремонт среди машин в возрасте 4-5 лет, по подсчетам TÜV.

Фото: M 93 / Wikimedia.org Mercedes-Benz GLK занимает лидирующие позиции в нескольких рейтингах, однако Consumer Reports включил автомобиль нового поколения, сменивший название на GLC, в десятку наиболее ненадежных.

Фото: Pixabay.com Porsche 911 — даже возрастные машины редко попадают в сервис: модель возглавила рейтинги надежности в нескольких категориях, в том числе в возрасте 6-11 лет.

Фото: Thomas Doerfer / Wikimedia.org Smart ForTwo — один из самых надежных по версии CarPrice: он признан лучшим среди машин 1998-2003 гг. выпуска, а модель второго поколения стала второй в категории 10-15 летних автомобилей.

Фото: EurovisionNim / Wikimedia.org Toyota Camry лидирует в американских рейтингах новых и подержанных автомобилей, она может проехать более 300 тыс. км без серьезных проблем, пришли к выводу в Consumer Reports.