Ещё
ТОП-10 самых надежных машин в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-10 самых надежных машин в мире 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В мировом масштабе автомир ориентируется на информацию от нескольких организаций. Так например, в ФРГ есть клуб автомобилистов ADAC и компания, которая проводит техосмотры — Dekra. В Соединенных Штатах — это Consumer Reports. В РФ подсчет поломок ведет CarPrice. В данном рейтинге упомянуты автомодели, которые фигурируют у перечисленных выше компаниях как наиболее надежные.
Первой пожалуй можно назвать «малышку» Audi А1. По данным Dekra данная автомодель почти идеальна, не считая постепенной коррозии колесных дисков и перекоса оптики. По данным ADAC по автомодели зафиксировано всего 5,9 поломок на 1000 автомобилей.
Автомодель Audi A6 считается лучшей среди машин с пробегом до 150000 километров. По информации от ADAC: 5,4/1000.
Honda CR-V лучшая среди автомобилей с пробегом свыше 300000 километров без серьезных поломок.
Lexus RX считается лучшим в линейке среднеразмерных премиальных кроссоверов. Лучшим среди компактвэнов называют Mercedes-Benz B-Class. Свои качества машина сохраняет до пяти лет.
Уже как третий год Mercedes-Benz GLK является лучшим в своем классе.
Автомодель Porsche 911 называют самой надежной в категории до трех лет.
Российские представители считают Smart ForTwo самой надежной автомоделью рынка подержанных автомобилей. Toyota Camry фигурирует как надежный автомобиль с пробегом выше 300000 километров в американских и российских рейтингах.
Самой надежной машиной в компакт-классе называют Toyota Prius.
Car.ru: последние новости
Ходовая часть и бактерии: как приготовить автомобиль к эксплуатации летом Mercedes GLE Ditches Camo стал доступен для фотошпионов Volkswagen анонсировал гибридный вариант 2.0 TDI Mild Hybrid
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Лишать прав начнут по новой статье
В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение