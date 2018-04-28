ТОП-10 самых надежных машин в мире

В мировом масштабе автомир ориентируется на информацию от нескольких организаций. Так например, в ФРГ есть клуб автомобилистов ADAC и компания, которая проводит техосмотры — Dekra. В Соединенных Штатах — это Consumer Reports. В РФ подсчет поломок ведет CarPrice. В данном рейтинге упомянуты автомодели, которые фигурируют у перечисленных выше компаниях как наиболее надежные.

Первой пожалуй можно назвать «малышку» Audi А1. По данным Dekra данная автомодель почти идеальна, не считая постепенной коррозии колесных дисков и перекоса оптики. По данным ADAC по автомодели зафиксировано всего 5,9 поломок на 1000 автомобилей.

Автомодель Audi A6 считается лучшей среди машин с пробегом до 150000 километров. По информации от ADAC: 5,4/1000.

Honda CR-V лучшая среди автомобилей с пробегом свыше 300000 километров без серьезных поломок.

Lexus RX считается лучшим в линейке среднеразмерных премиальных кроссоверов. Лучшим среди компактвэнов называют Mercedes-Benz B-Class. Свои качества машина сохраняет до пяти лет.

Уже как третий год Mercedes-Benz GLK является лучшим в своем классе.

Автомодель Porsche 911 называют самой надежной в категории до трех лет.

Российские представители считают Smart ForTwo самой надежной автомоделью рынка подержанных автомобилей. Toyota Camry фигурирует как надежный автомобиль с пробегом выше 300000 километров в американских и российских рейтингах.