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Ford возвращает название Maverick новому кроссоверу
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Ford возвращает название Maverick новому кроссоверу 

Южный автомобиль 53 минуты назад
Фото: Южный автомобиль
Американская компания вернет название Maverick, под которым она выпускала компактный заднеприводный автомобиль, а также первое поколение кроссовера Escape для Европы. Компания Ford зарегистрировала в американском патентом офисе наименования Timberline и Maverick, которые могут быть использованы для новых кроссоверов, сообщил Car and Driver. В 1970-е годы марка Ford выпускала под названием Maverick компактный заднеприводный автомобиль. Кроме того, в начале 2000-х под таким именем за пределами Северной Америки продавался кроссовер Escape первого поколения.
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