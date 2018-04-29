Ford возвращает название Maverick новому кроссоверу 

Американская компания вернет название Maverick, под которым она выпускала компактный заднеприводный автомобиль, а также первое поколение кроссовера Escape для Европы. Компания Ford зарегистрировала в американском патентом офисе наименования Timberline и Maverick, которые могут быть использованы для новых кроссоверов, сообщил Car and Driver. В 1970-е годы марка Ford выпускала под названием Maverick компактный заднеприводный автомобиль. Кроме того, в начале 2000-х под таким именем за пределами Северной Америки продавался кроссовер Escape первого поколения.