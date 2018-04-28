Автомодель LADA VESTA SPORT вероятно получит темные оттенки в интерьере

Разговор пойдет о спорт-версии седана. Его появление ожидается уже в этом году. Про темное оформление салона стало известно благодаря информации с сайта одного из поставщиков отечественного автопроизводителя.

В перечне предложений добавлены новые элементы. Там прописаны черные потолочные плафоны. В столбике «модель» значится Lada Vesta Sport.

В подобных тонах был представлен концепт-кар обсуждаемой автомодели на московском мотор-шоу в 2016 году.

Предположительно, по силовой части автоновинка получит 1,8-литровый мотор на 149, а возможно и на 180 л.с. Это комплектация для автомоделей с индексом R.

Модификация S-Line будет оснащена менее мощным 1,6-литровым агрегатом на 140 л.с. Такой же двигатель устанавливают и на Lada Kalina NFR.

Спорт-версия обсуждаемого седана Lada Vesta разниться от обычной автомодели не только агрессивным обвесом. Автоновинка получит более мощные тормоза, спортивную подвеску, а также иную разболтовку крепления колес. В данной модификации будет пять, а не четыре крепежные точки.