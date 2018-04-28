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13-летний суперкар Honda NSX сравнили в дрэге с новым хот-хэтчем
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13-летний суперкар Honda NSX сравнили в дрэге с новым хот-хэтчем 

Motor.ru 25 минут назад
Фото: Motor.ru
Суперкар Honda NSX образца 2005 года сравнили в гонке на четверть мили (402 метра) с новым хот-хэтчем Civic Type R. Видео заезда опубликовано на YouTube-канале СarWow. Автомобили также посоревновались в заезде по прямой со скорости 80 километров в час и торможении со 113 километров в час.
В первом упражнении среднемоторный NSX, оснащенный 3,2-литровой атмосферной «шестеркой» мощностью 280 лошадиных сил (298 Нм), смог обойти своего соперника всего на 0,1 секунды. В последующих испытаниях суперкар проиграл.
В заезде по прямой со скорости 80 километров в час сказался недостаток момента. На Civic Type R двухлитровый 320-сильный турбомотор выдает 400 Нм, которые доступны уже с 2500 оборотов в минуту. На NSX максимум приходится на 5300 оборотов в минуту.
Производство NSX первого поколения прекратилось в 2005 году. Второе поколение суперкара вышло спустя 11 лет, в 2016-м. Новый NSX оснащается 3,5-литровым двигателем V6 и тремя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки составляет 581 лошадиную силу и 650 Нм момента. До «сотни» двухдверка разгоняется за 3,2 секунды (предшественнику на это требовалось ровно пять секунд).
Ранее CarWow сравнил в дрэге Mercedes-AMG S63 и BMW M760i, а также Nissan GT-R и Mercedes-AMG GT R.
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