На продажу выставлено почти полторы сотни машин одной марки

По имеющейся информации, одна автокомпания в Нидерландах объявила о продаже 148 машин автомодели Citroen CX, выпускавшихся в период: 1974-91 г.г.

В 1975 году данная автомодель получила звание «Автомобиля года» в Европе.

В предлагаемой коллекции имеются автомодели обсуждаемой марки, но различных модификаций и технического состояния. Этот факт отражается и на стоимости лотов.

Так, прайс колеблется от 500 до 8000 евро.

Тут есть возможность увидеть и универсалы и хэтбеки, спецмашины «Скорой помощи» и даже «заряженную» версию GTI, которая выпускалась исключительно для авторынка Скандинавии.

Есть в обсуждаемой коллекции машины в очень приличном состоянии. А есть такие экземпляры, которые «намотали» уже свыше 400000 километров.

В народе автомодель Citroen CX называют не иначе, как «последним настоящим Citroen». Всего автокомпания произвела и реализовала 1200000 единиц данной автомодели.