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На продажу выставлено почти полторы сотни машин одной марки
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На продажу выставлено почти полторы сотни машин одной марки 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По имеющейся информации, одна автокомпания в Нидерландах объявила о продаже 148 машин автомодели Citroen CX, выпускавшихся в период: 1974-91 г.г.
В 1975 году данная автомодель получила звание «Автомобиля года» в Европе.
В предлагаемой коллекции имеются автомодели обсуждаемой марки, но различных модификаций и технического состояния. Этот факт отражается и на стоимости лотов.
Так, прайс колеблется от 500 до 8000 евро.
Тут есть возможность увидеть и универсалы и хэтбеки, спецмашины «Скорой помощи» и даже «заряженную» версию GTI, которая выпускалась исключительно для авторынка Скандинавии.
Есть в обсуждаемой коллекции машины в очень приличном состоянии. А есть такие экземпляры, которые «намотали» уже свыше 400000 километров.
В народе автомодель Citroen CX называют не иначе, как «последним настоящим Citroen». Всего автокомпания произвела и реализовала 1200000 единиц данной автомодели.
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