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Range Rover на трех осях создали для владельцев роскошных яхт
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Range Rover на трех осях создали для владельцев роскошных яхт 

Южный автомобиль 39 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Греческий дизайнер Теодорос Фотиадис, организовавший бюро T. Fotiadis Design, решил разработать специальный «аксессуар» для владельцев сверхдорогих яхт, которым надо на чем-то передвигаться, пришвартовавшись в каком-либо порту. Несмотря на то, что ранее Фотиадис никогда не занимался автомобилями, а больше специализировался на проектировании морских судов, автомобиль у него получился достаточно интересным.
Длиннобазному Range Rover добавили третью ось, благодаря чему длина внедорожника выросла до 6,2 метра. Ширина автомобиля — 2,13 метра, а высота — 1,85 метра. За пассажирским салоном появился грузовой отсек, предназначенный для перевозки багажа, то есть фактически Фотиадис сделал из внедорожника пикап, пусть и весьма «неформатный». Попутно машина обзавелась очень длинным названием: T. Fotiadis Superyacht Land Tender Range Rover 6х6.
Салон отделан по высшему разряду: дорогая кожа, дерево ценных пород, раскладные столики, небольшой винный «погреб», ЖК-экраны для задних пассажиров и точка доступа Wi-Fi. Пока неизвестно, с каким именно мотором будет предлагаться машина, но, скорее всего, это будет либо 525-сильная пятилитровая компрессорная «восьмерка», либо 4,4-литровый турбодизель мощностью 339 л.с. Сколько стоит этот шестиколесный «аксессуар», пока не сообщается, но, учитывая круг потенциальных покупателей, его цена явно произведет впечатление.
Дебют шестиколесного Range Rover состоится в сентябре на Monaco Yacht Show.
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