Range Rover на трех осях создали для владельцев роскошных яхт

Греческий дизайнер Теодорос Фотиадис, организовавший бюро T. Fotiadis Design, решил разработать специальный «аксессуар» для владельцев сверхдорогих яхт, которым надо на чем-то передвигаться, пришвартовавшись в каком-либо порту. Несмотря на то, что ранее Фотиадис никогда не занимался автомобилями, а больше специализировался на проектировании морских судов, автомобиль у него получился достаточно интересным.

Длиннобазному Range Rover добавили третью ось, благодаря чему длина внедорожника выросла до 6,2 метра. Ширина автомобиля — 2,13 метра, а высота — 1,85 метра. За пассажирским салоном появился грузовой отсек, предназначенный для перевозки багажа, то есть фактически Фотиадис сделал из внедорожника пикап, пусть и весьма «неформатный». Попутно машина обзавелась очень длинным названием: T. Fotiadis Superyacht Land Tender Range Rover 6х6.

Салон отделан по высшему разряду: дорогая кожа, дерево ценных пород, раскладные столики, небольшой винный «погреб», ЖК-экраны для задних пассажиров и точка доступа Wi-Fi. Пока неизвестно, с каким именно мотором будет предлагаться машина, но, скорее всего, это будет либо 525-сильная пятилитровая компрессорная «восьмерка», либо 4,4-литровый турбодизель мощностью 339 л.с. Сколько стоит этот шестиколесный «аксессуар», пока не сообщается, но, учитывая круг потенциальных покупателей, его цена явно произведет впечатление.

Дебют шестиколесного Range Rover состоится в сентябре на Monaco Yacht Show.