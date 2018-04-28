Тюнинг салона Лада Калина — чудесное превращение «серой мышки»

Сегодня без преувеличения можно сказать, что тюнинг салона Лада Калина — одна из самых востребованных услуг в автомобильных мастерских. В первую очередь это объясняется тем, что внутреннее убранство кабины авто выполнено достаточно скромно, а местами — даже мрачно. Вот и приходится российским водителям прибегать к услугам специалистов. Помимо этого есть еще один вариант — тюнинг салона своими руками, о котором мы и поговорим более детально.

1 Флокирование салона Калина хэтчбек

Среди трех вариантов кузова Калины хэтчбек — один из самых популярных. В первую очередь это касается городских жителей, для которых скромные габариты и малое потребление топлива являются неотъемлемыми характеристиками идеального авто.

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Отечественная модель с таким кузовом мало чем отличается от Калина универсал и седан. Особенно хорошо заметны отличия в оформлении салона этих трех модификаций. Так, непонятно по каким причинам, производитель «обидел» самую небольшую среди всех ВАЗ-1118, перетянув детали ее салона довольно-таки невыразительным материалом. Более того, уже через полгода интенсивной эксплуатации модели покрытие элементов начинает линять и деформироваться. Это, конечно же, не понравится никому. Поэтому рассмотрим такой метод тюнинга салона Лады, как флокирование.

Суть этого способа улучшения состоит в оклеивании элементов салона автомобиля однородным материалом с небольшими, приятными на ощупь ворсинками. Их максимальная длина достигает 2 мм. Они приклеиваются к определенным деталям салона машины, создавая довольно оригинальную картину.

Флокирование элементов салона автомобиля Калины

Стоит отметить, что флокирование своими руками не отнимает много времени и доступно для выполнения практически каждому автолюбителю. Конечно, многих может испугать процесс приклеивания ворсинок. Но бояться не стоит, крепить каждую маленькую частицу нам не придется — все намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Существует два вида ворсинок — отрицательные и положительные. Частицы, заряженные на «плюс», притягиваются к частицам с противоположным зарядом. В то же время ворсинки с одинаковым зарядом будут моментально отталкиваться друг от друга. Прежде чем нанести ворсинки на подходящие элементы салона хэтчбека, их обрабатывают отрицательными частицами. В это время деталь, на которую будет приклеиваться материал, заряжают положительными. На элемент салона предварительно наносят тонкий слой клея. В результате тюнинга разные заряды перемещаются по салону, притягиваясь друг к другу. Естественно, массивная панель не будет лететь по направлению к флоку, однако небольшие массы частиц будут очень быстро соединяться или отталкиваться.

Нанесение ворсинок на детали хэтчбека

Подобный метод тюнинга хэтчбека чем-то напоминает настоящую сказку. Согласитесь, каждый ваш пассажир будет приятно удивлен, увидев в салоне маленькие мягкие пушинки.

К сожалению, на сегодняшний день намного проще найти подделки материала для флокирования, чем качественное изделие. В первую очередь это касается китайских производителей. Увидев на упаковке материала непонятные иероглифы, лучше обходите его стороной. Самым качественным считается швейцарский флок, который и рекомендуют покупать специалисты.

2 Карбоновая пленка в кабине универсала

Наверняка многие из отечественных автомобилистов уже слышали о покрытии авто карбоном. Помимо внешней части авто, материалом можно покрывать и детали салона машины. Это с успехом делают многие специалисты по тюнингу в нашей стране. Но нам, как опытным автолюбителям, намного интереснее знать, как выполняется такая работа своими руками. Рассмотрим монтаж карбоновой пленки в салон на примере универсала Лада Калина.

Покрытие авто карбономПодобная процедура выполняется за короткий промежуток времени, однако требует предельной осторожности и терпения. Кроме того, автовладелец должен быть внимательным при выборе пленки, так как в продаже находятся материалы с разной фактурой. Существуют два вида карбоновой пленки для салона — нарисованная и рельефная. Второй тип карбона значительно лучше, он имеет привлекательный внешний вид, но стоит немного дороже. Карбоновая пленка используется не для всех элементов салона универсала, и об этом не стоит забывать. Лучше всего оклеивать те детали, которые имеют плавные переходы, где нет прямых и острых углов. Для тюнинга понадобятся такие инструменты:

пленка;

ножницы;

канцелярский нож;

строительный фен;

ручка.

Тюнинг салона карбоновой пленкойВ начале работ нужно демонтировать подходящие детали универсала и приложить к ним пленку. На обратной стороне карбона обводим контуры и обрезаем материал, оставляя небольшой запас. Теперь прикладываем пленку к детали еще раз и аккуратно загибаем края. В это же время пленку нужно немного подрезать по краям. Далее берем фен и нагреваем карбон, делая материал более эластичным. Как только пленка прогрелась, приклеиваем ее к элементам салона универсала и срезаем все лишние части.

Проделав эту несложную операцию своими руками с каждым подходящим элементом, мы получаем довольно интересное оформление салона Лада Калина, Теперь ваш универсал будет сверкать новыми яркими красками.

3 Дополнительная подсветка в салоне Калина седан

Большинство владельцев седана ВАЗ 1118 жалуются на мрачное освещение салона своего авто. Действительно, производитель решил сэкономить на столь важном элементе автомобиля. Больше всего от этого страдают сидящие сзади пассажиры, которые в темное время суток не видят практически ничего. Чтобы избавиться от этой проблемы раз и навсегда, можно установить дополнительные светильники в потолочные ручки своими руками.

Дополнительные светильники в потолочных ручкахДля работы нам потребуются двухжильный провод, дрель со сверлом № 12 и несколько светодиодных ламп. В начале операции необходимо протянуть провода от каждой из потолочных ручек к плафону салона седана. Поместить проводку нужно максимально близко к резиновым уплотнителям над дверьми. В корпусе каждой из ручек нужно просверлить отверстие и засунуть туда с небольшим запасом проводку. Далее припаиваем противоположную часть проводов к плафону седана с расчетом красный на “+”, а желтый провод — это «масса». Помещаем внутрь ручек светодиоды, припаиваем к ним провода и закрываем отверстия куском пластмассы.

Установка светодиодных ламп в пассажирские ручкиПосле выполнения такого тюнинга седана комфортно в автомобиле будет не только водителю, но и его пассажирам. Существует еще масса способов выполнения модернизации салона Калины своими руками. Каждый из них способен добавить автомобилю индивидуальности и блеска.