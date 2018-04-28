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VW вернул к жизни двухмоторный «Гольф» для Pikes Peak 1987 года
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VW вернул к жизни двухмоторный «Гольф» для Pikes Peak 1987 года 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
Volkswagen возвращается в число участников Pikes Peak International Hill Climb с гоночным автомобилем I. D. R Pikes Peak, и компания по этому поводу решила восстановить двухмоторный «Гольф», который соревновался тут же в 1987 году.
Представители Volkswagen говорят, что автомобиль был специально построен для Pikes Peak и весил всего 1020 кг. Конечно, самой интересной особенностью были два турбированных 1,8-литровых четырёхцилиндровых двигателя, полученных от Golf II GTI 16 V. Они производили суммарно мощность в 652 л. с., а каждый из них имел свою собственную коробку передач Hewland. Это означало, что Golf мог быть аппаратом как с передним приводом, задним приводом, так и с полным приводом.
В процессе восстановления парни из Volkswagen хотел сохранить автомобиль как можно более оригинальным. Это потребовало больших усилий со стороны каждого члена команды.
В конце концов, двигатели решили всё же ограничить в плане их первоначального потенциалу, поскольку было желание добиться большей надёжности. В итоге пришли к решению сделать «табун» на уровне 500 «лошадей».
Отметим, что не только двумя моторами примечателен этот гоночный автомобиль в кузове хэтч. Так, главный инженер проекта Курт Бергман в своё время стал автором невероятной по уровню сложности системы охлаждения со спринклерными оросителями. Как это работало? Вот так: при достижении критических температур они разбрызгивала воду на небольшие радиаторы.
Напоминаем, что в этом году «Фольксваген» выступит в гонке «Пайкс Пик» в классе электрических прототипов. Цель одна — показать рекордное время прохождения дистанции для автомобилей без ДВС.
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