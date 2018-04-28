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Mercedes выходит с новой тормозной системой для своих автомобилей
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Mercedes выходит с новой тормозной системой для своих автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новую конфигурацию тормозов Mercedes планирует испытать на своих будущих представителях серии A.
Испытана будет новая конструкция на кроссовере GLA. Однако не исключено, что система способна перейти в будущем и к другим представителям немецкого автогиганта.
Известно, что в течение ближайших двух лет от Mercedes ожидают несколько новинок.
Помимо упомянутого уже GLA, своей очереди предстать перед покупателями ожидают хэтчбек, седан, представляющие A-класс. Кроме того, новые тормоза получат еще несколько будущих прототипов, обозначение которых пока неизвестно.
Интересно, что новая тормозная платформа приспособлена не только для кроссоверов, но и седанов, хэтчбеков. Можно ожидать экономию топлива, а также более мягкое управление автомобилем.
Интересно, что прототип GLA рассматривается как замена тормозной системы автомобиля с индексом CLS. На него так и не было особого спроса.
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