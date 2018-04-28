Mercedes выходит с новой тормозной системой для своих автомобилей 

Новую конфигурацию тормозов Mercedes планирует испытать на своих будущих представителях серии A.
Испытана будет новая конструкция на кроссовере GLA. Однако не исключено, что система способна перейти в будущем и к другим представителям немецкого автогиганта.
Известно, что в течение ближайших двух лет от Mercedes ожидают несколько новинок.
Помимо упомянутого уже GLA, своей очереди предстать перед покупателями ожидают хэтчбек, седан, представляющие A-класс. Кроме того, новые тормоза получат еще несколько будущих прототипов, обозначение которых пока неизвестно.
Интересно, что новая тормозная платформа приспособлена не только для кроссоверов, но и седанов, хэтчбеков. Можно ожидать экономию топлива, а также более мягкое управление автомобилем.
Интересно, что прототип GLA рассматривается как замена тормозной системы автомобиля с индексом CLS. На него так и не было особого спроса.