General Motors и SAIC опубликовал цены на новый компактвэн Baojun 360

На Международной Пекинской автовыставке производители General Motors и SAIC провели презентацию нового компактвэна Baojun 360.

Серийная версия автомобиля появится в дилерских центрах уже через месяц. Минимальная цена новинки будет начинаться от 60 000 юаней (593 тыс. руб.), а топовый вариант оценивается в 80 000 юаней (791 тыс. руб.).

Дизайн экстерьера нового авто выполнен в несвойственной для других моделей марки стиле, а салон сделан по мотивам внедорожников Baojun 510 и Baojun 530.

В модельной линейке компании новый компактвэн встанет после нынешнего флагмана Baojun 730. Габариты нового Baojun 360 следующие: 4615 х 1735 х 1640 мм, размер колёсной базы составляет 2750 мм. Машина будет предлагаться в трехрядном салоне на 6 и 7 мест.

В моторном отсеке стоит 1,5-литровый двигатель, производительность которого 112 л.с. Сочетается с ним 5-ступенчатая МКПП или роботом iAMT. Тип привода только передний.