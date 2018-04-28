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На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
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На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Во время дорожных тестов в Америке фотографы— шпионы «засекли» обновлённый Ford Everest (Endeavour).
В отличие от предшественника новый внедорожник наградили модернизированной решеткой радиатора с 4-мя секциями, измененными бамперами с серебристыми накладками и уникальными «катками» на 18 дюймов.
В моторном отсеке рестайлингового Everest расположится дизель рабочим объёмом 2,2 литра, мощность которого 160 л.с. при максимальном крутящем моменте 385 Нм или двухлитровый турбодвижок EcoBoost, выдающий 245 л.с.
В паре с мотором трудиться новейшая 10-диапазонная автоматическая трансмиссия. Тип привода только полный с блокировкой заднего дифференциала и 4-мя режимами работы.
«Посвежевший» Ford Everest получит систему предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и новый информационно-развлекательный комплекс с огромным тачскрином.
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