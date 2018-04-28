Восьмое поколение Volkswagen Golf появится в первой половине 2019 года

Восьмой «Гольф» практически не изменится в размерах, но при этом станет легче минимум на 50 км за счет более широкого использования сверхпрочных сталей и алюминиевых сплавов. Кроме того, инженеры серьезно поработали над обтекаемостью хэтчбека, снизив коэффициент аэродинамического сопротивления Сх до 0,28.

Надо сказать, что грядущее поколение мирового бестселлера в значительно большей степени отличается от своего предшественника, нежели седьмая генерация от шестой. Но преемственность поколений при этом полностью сохраняется — благодаря широченной задней стойке и характерным пропорциям кузова новинка очевидным образом будет ассоциироваться с «Гольфом».

Автомобиль получит все продвинутые электронные системы помощи водителю и современные мультимедиа, используемые на «Пассате». Силовая часть включает бензиновые и дизельные «четверки» объемом от 1,0 до 2,0 л мощностью 100-240 л.с. В паре с ними будут работать 6-ступенчатая механическая коробка передач и роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Кстати, немцы обещали довести «робот» до технического совершенства. Кроме того, Golf VIII получит так называемый мягкий гибрид MHEV. Его силовая установка включает бензиновый мотор, 48-вольтовую литий-ионную батарею, преобразователь постоянного/переменного тока и мощный стартер-генератор, который может работать как электродвигатель и передавать момент на колеса через ременный привод.

Впрочем, российских клиентов вряд ли заинтересуют гибридные версии автомобиля. Да и нынешний Golf VII у нас официально не продается. Остается надеяться, что некоторые инновации и ноу-хау восьмого «Гольфа» достанутся седану Jetta следующего поколения, предшественника которого на данный момент собирают в Нижнем Новгороде.