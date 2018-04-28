Ещё
Компания Mitsubishi сделала грузовой Pajero Sport без задних кресел
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания Mitsubishi сделала грузовой Pajero Sport без задних кресел 

Motor.ru 12 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors представила «грузовой» вариант внедорожника Shogun Sport (на российском рынке продается под именем Pajero Sport), у которого нет заднего ряда кресел. Премьера автомобиля состоялась на выставке коммерческого транспорта в британском Бирмингеме.
Коммерческий вариант Mitsubishi Shogun Sport от обычного внедорожника отличается 1500-литровым багажным отсеком. Он будет доступен только на рынке Соединенного королевства. Новинка оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 181 лошадиная сила, который сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода Super Select II.
В стандартное оснащение внедорожника входят кожаные кресла с подогревом и электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 510-ваттным усилителем, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции доступны металлические наладки вместо задних стекол.
Помимо этого, Mitsubishi Shogun Sport Commercial укомплектован адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений и камерами кругового обзора.
Ранее Ford расширил семейство модели Fiesta текущего поколения и добавил в линейку грузовую модификацию хэтчбека под названием Sport Van. Новинка также лишена второго ряда сидений, но способна перевозить грузы длиной до 1,3 метра.
Motor.ru: последние новости
13-летний суперкар Honda NSX сравнили в дрэге с новым хот-хэтчем Volkswagen восстановил двухмоторный Golf для «Пайкс Пика» Посмотрите, как Nissan Qashqai разгоняется до 383 километров в час
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД77
Отменим «вафельные» штрафы
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение