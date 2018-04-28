Ещё
Обновлённый хэтчбек Lada Kalina: первые фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновлённый хэтчбек Lada Kalina: первые фото 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По предварительным данным, сам бренд «Калина» скоро исчезнет: машины этого семейства станут продавать под именем Granta.
В этом году АВТОВАЗ выведет на рынок рестайлинговые Гранту и Калину. Причем, по неофициальной информации, соплатформенные модели объединят в одно семейство — Granta, а бренд Kalina будет ликвидирован. Обновленную Гранту в камуфляже уже не раз ловили во время испытаний, а теперь появились первые фото посвежевшего хэтчбека Lada Kalina. Фото хэтча предоставлены порталу «Карельские Вести» их автором — Константином Сидоркиным.
Судя по снимкам, Калина получит новые радиаторную решетку и фары, другие наружные зеркала и крышку капота. Ракурс и маскировочная пленка не позволяют разглядеть переднюю часть полностью, но, скорее всего, как и у посвежевшей Гранты, ее оформят в икс-стиле Lada Vesta и Xray. А вот икс-образных выштамповок на дверях у Kalina/Granta не будет.
Ожидается, что премьера рестайлинговой Гранты состоится в августе. Вероятно, тогда же представят и обновленную Калину. Не исключено, что машины продемонстрируют в рамках Московского автосалона, который откроется в конце последнего летнего месяца.
В том случае, если слухи подтвердятся и бренд Kalina действительно исчезнет, то в семейство Lada Granta войдут: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-версия «сарая» (последние три модификации — это пока еще Калина).
Напомним, дореформенные Kalina и Granta сегодня доступны с бензиновыми моторами 1.6 мощностью 87, 98 или 106 л.с. Трансмиссии — пятиступенчатая «механика», четырехступенчатый «автомат» или «робот». У «четырехдверной» Гранты и хэтчбека Kalina также есть «заряженные» модификации Sport со 114-сильным мотором 1.6 и 5КВП. Седан Granta сегодня стоит от 399 900 рублей, лифтбек обойдется минимум в 424 900 рублей. Цена хэтчбека Lada Kalina — от 450 600 рублей, универсала — от 465 200 рублей.
Кстати, ранее в Сети появились эскизы обновленного седана Lada Granta.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Российская «прописка» принесла Traveller и SpaceTourer новый мотор Воскрешение Isdera: компания построила новый суперкар Самый быстрый седан-рекордсмен Jaguar улучшили перед началом производства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Названы 10 любимых автобрендов москвичей
Казахстан закрыл границу с Россией81
На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение