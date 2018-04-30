Первые фото нового лифтбека Lada Granta появились в Сети

Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Судя по фотографиям, дизайн Lada Granta будет выдержан в едином стиле с моделями Vesta и X-Ray.

Как уточняет издание, обновленный лифтбек получит модернизированный бампер, а также обновленный дизайн передних фар, новый стиль капота и решетки радиатора.

Изменения коснутся также и пятой двери автомобиля.

Согласно сообщению издания, обновленные модели будут иметь двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил, а также 98 литров и мощностью 106 лошадиных сил.