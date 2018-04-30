Первые фото нового лифтбека Lada Granta появились в Сети 

Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Судя по фотографиям, дизайн Lada Granta будет выдержан в едином стиле с моделями Vesta и X-Ray.
Как уточняет издание, обновленный лифтбек получит модернизированный бампер, а также обновленный дизайн передних фар, новый стиль капота и решетки радиатора.
Изменения коснутся также и пятой двери автомобиля.
Согласно сообщению издания, обновленные модели будут иметь двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил, а также 98 литров и мощностью 106 лошадиных сил.
Розничные цены на продукцию «АвтоВАЗа» с 1 мая повысятся на 1‐2%. Информацию о росте цен сначала сообщили топ-менеджеры двух крупных дилеров автозавода. В компании подтвердили данные о росте цен и объяснили ситуацию колебанием курса рубля.