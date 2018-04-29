Появились первые фото лифтбека LADA Granta 2019

Появились первые фото обновленной модели LADA Granta , автомобиль покрыт защитной пленкой, но некоторые изменения все же удалось разглядеть.

По заявлению производителя LADA обновленные модели, которые поступят в продаже в 2019 году, можно будет уже увидеть осенью 2018 года на выставке в автосалоне в городе Москва. Обновления получат автомобили Kalina и Granta.

Granta получит изменения переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, и незначительно видоизменится задняя дверь. Также авто будет оснащено головной оптикой нового поколения. Кузов получит новое дизайнерское решение, в стиле которого сейчас выпускаются многие автомобили LADA.