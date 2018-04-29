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Появились первые фото лифтбека LADA Granta 2019
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Появились первые фото лифтбека LADA Granta 2019 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Появились первые фото обновленной модели LADA Granta, автомобиль покрыт защитной пленкой, но некоторые изменения все же удалось разглядеть.
По заявлению производителя LADA обновленные модели, которые поступят в продаже в 2019 году, можно будет уже увидеть осенью 2018 года на выставке в автосалоне в городе Москва. Обновления получат автомобили Kalina и Granta.
Granta получит изменения переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, и незначительно видоизменится задняя дверь. Также авто будет оснащено головной оптикой нового поколения. Кузов получит новое дизайнерское решение, в стиле которого сейчас выпускаются многие автомобили LADA.
LADA Kalina теперь будет называться Granta и будет производится в нескольких типах кузова, при этом мотор изменений не получит.
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