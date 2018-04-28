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Обновленный лифтбек Lada Granta показался на фото
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Обновленный лифтбек Lada Granta показался на фото 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
АВТОВАЗ намерен освежить одну из самых своих популярных моделей.
Российский производитель планирует начать продажи рестайлинговых версий Lada Granta и Lada Kalina в текущем году. Ходят слухи, что эти модели, разделяющие одну платформу, будут объединены в одну линейку — Granta, а от названия Kalina АВТОВАЗ откажется.
Судя по местам нанесения камуфляжной пленки, а ее немало, процесс обновления зацепит головную оптику автомобиля, радиаторную решетку, передний бампер и капот. Вероятно, будут изменения в дизайне боковой части, а также кормы — бампера и двери багажника. Дизайн Гранты, скорее всего, приведут в соответствие стилю последних новинок марки — Vesta и X-Ray.
Публичная премьера рестайлинговых моделей Granta и Kalina, как ожидается, состоится в августе в рамках Международного Московского автосалона.
Отметим, что если решение отказаться от имени Kalina в пользу Granta подтвердится, то в обновленном семействе Lada Granta будет пять модификаций: седан, лифтбек, универсал и кросс-универсал. Напомним, хэтч и универсалы в настоящее время продаются под именем Kalina.
В настоящее время Lada Kalina и Lada Granta оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,6 литра в трех версиях мощности — 87, 98 и 106 л.с. Они агрегатируются с пятиступенчатой механической и четырехступенчатой автоматической коробками передач, а также с «роботом». Еще доступна «заряженная» Kalina Sport со 114-сильным двигателем 1,6 литра в паре с «механикой». Купить Гранту сейчас можно по цене от 399 900 рублей в кузове седан, а лифтбек обойдется в 424 900 рублей минимум. Стоимость хэтчбека Калина начинается с 450 600 рублей, а универсала — с 465 200 рублей.
Кстати, фото тестового прототипа обновленной Lada Kalina портал «Карельские Вести» опубликовал немного раньше.
По материалам: www.kolesa.ru
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