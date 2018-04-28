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Новый электрокроссовер от Nissan
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Новый электрокроссовер от Nissan 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Nissan планирует запустить серийное производство электрокроссовера IMx Kuro в 2020 году.
Презентация концепт-кара модели состоялась на мотор-шоу в Женеве в марте 2018 г.
Серийная модель будет создана на основе платформы последнего поколения электромобиля Nissan Leaf. Новый электрический внедорожник получит усовершенствованный литиево-ионный аккумулятор с увеличенной ёмкостью, который позволит преодолеть расстояние в 600 км.
Новинка станет доступна покупателям в 2020 году. Её стоимость на сегодняшний день неизвестна.
Филипп Кляйн, вице-президент Nissan по планированию, подчеркнул высокую значимость новой модели: «Новый электромобиль станет одной из икон бренда».
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