Новый электрокроссовер от Nissan

Nissan планирует запустить серийное производство электрокроссовера IMx Kuro в 2020 году.

Презентация концепт-кара модели состоялась на мотор-шоу в Женеве в марте 2018 г.

Серийная модель будет создана на основе платформы последнего поколения электромобиля Nissan Leaf . Новый электрический внедорожник получит усовершенствованный литиево-ионный аккумулятор с увеличенной ёмкостью, который позволит преодолеть расстояние в 600 км.

Новинка станет доступна покупателям в 2020 году. Её стоимость на сегодняшний день неизвестна.

Филипп Кляйн, вице-президент Nissan по планированию, подчеркнул высокую значимость новой модели: «Новый электромобиль станет одной из икон бренда».