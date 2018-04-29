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Представлена экстремальная версия пикапа Nissan Navara — Off-Roader AT32
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Представлена экстремальная версия пикапа Nissan Navara — Off-Roader AT32 

За рулем Кубань 41 минуту назад
Фото: За рулем Кубань
На выставке коммерческого транспорта в британском Бирмингеме, компания Nissan вместе с фирмой Arctic Trucks, которая специализируется на постройке очень внедорожных машин, представили экстремальную версию пикапа Navara — Off-Roader AT32.
Название «Off-Roader» говорит о том, что новинке совершенно не важно качество дороги. Буквы «АТ» — это, собственно, Arctic Trucks. А «32» — это размер внедорожных покрышек, которые получил экстремальный Nissan Navara. 32-дюймовые шины, разработанные в Arctic Trucks, одеты на 17-дюймовые алюминиевые диски.
Но колёса и шины, хоть и важны, но не являются единственными доработками. Nissan Navara Off-Roader AT32 получил также модифицированную подвеску с увеличенным до 243 мм дорожным просветом (на 20 мм больше, чем в стандарте). Также увеличились углы въезда и съезда — до 35 и 24 градусов, соответственно, и глубина преодолеваемого брода — с 600 до 800 мм.
Стандартно пикап Nissan Navara Off-Roader AT32 оснащён блокировкой заднего дифференциала, металлической защитой двигателя, коробки передач и топливного бака, расширителями колёсных арок. За доплату предлагаются шноркелем и блокировка переднего дифференциала.
Под капотом у экстремального Nissan Navara Off-Roader AT32 установлен 2,3-литровый дизельный двигатель, который предлагается в двух уровнях мощности — либо 160, либо 190 л.с. В первом случае покупатель получит шестиступенчатую механическую коробку, а во втором альтернативу в виде семиступенчатого «автомата». Привод — полный.
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