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Honda объявила о новом прообразе спортивного автомобиля NSX
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Honda объявила о новом прообразе спортивного автомобиля NSX 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Идея концепта от Honda NSX имеет разные варианты уже более 12 лет.
У истоков прототипа стоял легендарный Айртон Сенна. Именно он оставил первый положительный отзыв об испытаниях гоночного болида.
Однако время не стоит на месте и появляется достойная замена, способная выступить конкурентом для Civic Type R.
История началась с того, что первый прототип начал свой разгон с первоначальной скоростью 80 километров в час, задействовав третью передачу.
Но тормозной путь добавил свои нюансы. Экстренное торможение стало возможным на скорости 113 километров в час.
Нынешнее поколение может похвастаться лучшими результатами в технике и скорости. Новинка показала проход расстояния в четверть мили всего за 13 с половиной секунд.
Однако это хуже, чем динамика Civic Type R, однако у NSX есть свои ожидаемые перспективы для своего класса. Тем более, что есть возможность поработать наж улучшением скоростных параметров.
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