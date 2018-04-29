Honda объявила о новом прообразе спортивного автомобиля NSX

Идея концепта от Honda NSX имеет разные варианты уже более 12 лет.

У истоков прототипа стоял легендарный Айртон Сенна. Именно он оставил первый положительный отзыв об испытаниях гоночного болида.

Однако время не стоит на месте и появляется достойная замена, способная выступить конкурентом для Civic Type R.

История началась с того, что первый прототип начал свой разгон с первоначальной скоростью 80 километров в час, задействовав третью передачу.

Но тормозной путь добавил свои нюансы. Экстренное торможение стало возможным на скорости 113 километров в час.

Нынешнее поколение может похвастаться лучшими результатами в технике и скорости. Новинка показала проход расстояния в четверть мили всего за 13 с половиной секунд.

Однако это хуже, чем динамика Civic Type R, однако у NSX есть свои ожидаемые перспективы для своего класса. Тем более, что есть возможность поработать наж улучшением скоростных параметров.