«АвтоВАЗ» остановит конвейер на две недели

Пресс-служба отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» объявила о планах по остановке конвейера своих предприятий в Тольятти и Ижевске на две недели. Простой продлится с 29 апреля по 13 мая. Связан он с корпоративным отпуском.

Несмотря на приостановку производства автомобилей в период майских праздников на конвейере «АвтоВАЗа» будут проведены работы по модернизации оборудования и сервисному обслуживанию.

«На данный момент компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей Lada , который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки», — сообщили в «АвтоВАЗе», отметив, что приостановка производства не вызовет дефицит моделей у дилеров Lada.