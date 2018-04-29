«АвтоВАЗ» остановит конвейер на две недели 

Пресс-служба отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» объявила о планах по остановке конвейера своих предприятий в Тольятти и Ижевске на две недели. Простой продлится с 29 апреля по 13 мая. Связан он с корпоративным отпуском.
Несмотря на приостановку производства автомобилей в период майских праздников на конвейере «АвтоВАЗа» будут проведены работы по модернизации оборудования и сервисному обслуживанию.
«На данный момент компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей Lada, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки», — сообщили в «АвтоВАЗе», отметив, что приостановка производства не вызовет дефицит моделей у дилеров Lada.
Напомним, что ранее в этом месяце сообщалось о проблемах, возникших с одним из поставщиков комплектующих для модели Lada Vesta, производство которой ведется на заводе в Ижевске. Компания «Автокомпонент» недопоставила «АвтоВАЗу» определенное количество топливных баков, из-за чего за три дня предприятие российского автопроизводителя не смогло выпустить порядка 300 «Вест».