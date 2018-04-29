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Рестайлинговую Lada Granta в кузове лифтбэк засняли на фото
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Рестайлинговую Lada Granta в кузове лифтбэк засняли на фото 

Daily-Motor 5 минут назад
Фото: Daily-Motor
В Сети появились фотографии рестайлингового лифтбэка Lada Granta, дизайн которого выполнен в новом фирменном «вазовском» стиле с Х-образной передней частью кузова. Тестовый прототип, облаченный в камуфляж, был заснят во время тестовых испытаний на дорогах Тольятти.
Судя по фотографиям, 5-дверная «Гранта» получит аналогичный дизайн, который уже можно было оценить по шпионским снимкам седана, уже несколько раз публиковавшихся в интернете. Автомобиль оснастят модернизированными бамперами, переработанными фарами головного света, другой радиаторной решеткой и капотом, а также иной пятой дверью.
Официальная презентация новой «Лада Гранта» состоится уже в конце лета этого года на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018).
Продажи автомобилей стартуют до конца 2018 года. Цены на новую «Гранту» объявят ближе к началу реализации этой модели на российском рынке.
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