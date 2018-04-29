Рестайлинговую Lada Granta в кузове лифтбэк засняли на фото

В Сети появились фотографии рестайлингового лифтбэка Lada Granta , дизайн которого выполнен в новом фирменном «вазовском» стиле с Х-образной передней частью кузова. Тестовый прототип, облаченный в камуфляж, был заснят во время тестовых испытаний на дорогах Тольятти.

Судя по фотографиям, 5-дверная «Гранта» получит аналогичный дизайн, который уже можно было оценить по шпионским снимкам седана, уже несколько раз публиковавшихся в интернете. Автомобиль оснастят модернизированными бамперами, переработанными фарами головного света, другой радиаторной решеткой и капотом, а также иной пятой дверью.

Официальная презентация новой «Лада Гранта» состоится уже в конце лета этого года на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018).

Продажи автомобилей стартуют до конца 2018 года. Цены на новую «Гранту» объявят ближе к началу реализации этой модели на российском рынке.