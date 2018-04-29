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Шпионы засняли обновленную «Калину»
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Шпионы засняли обновленную «Калину» 

За рулем Кубань 9 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Технические характеристики и стоимость новинки пока держатся в секрете. А вот на фотографии обновленной Lada Kalina уже можно любоваться — шпионы выложили их в сеть Интернет. Обновленную «Калину» поймали в объектив фотокамеры в момент транспортировки.
Судя по снимкам, модель получит новую оптику, измененные наружные зеркала, решетку радиатора с фирменным «иксом» и крышку капота другой геометрии. А вот выйдет ли она на рынок как «Калина» или как «Гранта» — пока остается тайной.
Мы уже писали, что «АвтоВАЗ» распространил информацию о том, что собирается отказаться от бренда Kalina, расширив линейку Granta, которая будет включать в себя хэтч, седан, лифтбек, универсал и кросс-универсал.
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