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General Motors вновь будет производить военную технику
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General Motors вновь будет производить военную технику 

Мир24 1 час назад
Фото: Твое авто
Компания General Motors намерена вернуться к производству военной техники. На сайте компании уже опубликован логотип нового товарного знака GM Defense. Кроме того, GM уже подала заявку на регистрацию логотипа для «транспортных средств с водородным двигателем».
Автомобили военного назначения будут создаваться на основе тяжелых шасси. Проект будет включать в себя универсальную надстройку Silent Utility Rover Utility Rover (SURUS).
Ранее сообщалось, что компания планирует представить до конца года автомобиль без руля. При этом в GM надеятся наладить серийное производство.
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