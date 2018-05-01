General Motors вновь будет производить военную технику

Компания General Motors намерена вернуться к производству военной техники. На сайте компании уже опубликован логотип нового товарного знака GM Defense. Кроме того, GM уже подала заявку на регистрацию логотипа для «транспортных средств с водородным двигателем».

Автомобили военного назначения будут создаваться на основе тяжелых шасси. Проект будет включать в себя универсальную надстройку Silent Utility Rover Utility Rover (SURUS).

Ранее сообщалось, что компания планирует представить до конца года автомобиль без руля. При этом в GM надеятся наладить серийное производство.

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