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Porsche отказались от дизельных двигателей.
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Porsche отказались от дизельных двигателей. 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Компания Porsche приняла решение о прекращение выпуска таких автомобилей моделей: Panamera 4S и Macan S Disiel.
С чем связанно такое скорое решение, на все интересующие вопросы отвечал один из представителей компании. Было принято очень стремительное решение напрочь отказаться от дизельных двигателей и активно заняться усовершенствованием автомобилей с электромотором. Дизельные двигатели не актуальны и практически уже полностью потеряли свою аудиторию. Их просто никто не покупает и они не востребованы, а вкладываться компании в них не логично. Компания приняла решения полностью отказаться от таких двигателей, соответственно и остановить производство тех автомобилей, которые должны были бы оснащаться дизельными двигателями.
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