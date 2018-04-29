Porsche отказались от дизельных двигателей.

Компания Porsche приняла решение о прекращение выпуска таких автомобилей моделей: Panamera 4S и Macan S Disiel.

С чем связанно такое скорое решение, на все интересующие вопросы отвечал один из представителей компании. Было принято очень стремительное решение напрочь отказаться от дизельных двигателей и активно заняться усовершенствованием автомобилей с электромотором. Дизельные двигатели не актуальны и практически уже полностью потеряли свою аудиторию. Их просто никто не покупает и они не востребованы, а вкладываться компании в них не логично. Компания приняла решения полностью отказаться от таких двигателей, соответственно и остановить производство тех автомобилей, которые должны были бы оснащаться дизельными двигателями.