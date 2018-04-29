Ещё
В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сети появились фотографии лимузина, который, предположительно, относится к проекту «Кортеж», сделанные в центре Москвы.
На фото видно, как автомобиль снимают с транспортировщика и заводят в гараж. Лимузин накрыт тентом, из-под него выглядывает только колесо, но по очертаниям машина похожа на модель автомобиля из «Кортежа», сообщает РЕН-ТВ.
Два дня назад в СМИ появились сведения, что лимузин из «Кортежа» был замечен в столичной пробке.
Между тем, по данным источников, новый российский лимузин проекта «Кортеж» может и не понадобиться в день инаугурации Владимира Путина 7 мая.
В то же время глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что использование лимузина проекта «Кортеж» на инаугурации Владимира Путина будет полностью технически обеспечено к началу мая.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки, есть жертвы Водительские права москвичей намерены продлевать автоматически Сбежавших водителей разрешили признавать пьяными
Комментарии25  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение