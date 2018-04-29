В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж»

В Сети появились фотографии лимузина, который, предположительно, относится к проекту «Кортеж», сделанные в центре Москвы.

На фото видно, как автомобиль снимают с транспортировщика и заводят в гараж. Лимузин накрыт тентом, из-под него выглядывает только колесо, но по очертаниям машина похожа на модель автомобиля из «Кортежа», сообщает РЕН-ТВ.

Два дня назад в СМИ появились сведения, что лимузин из «Кортежа» был замечен в столичной пробке.

Между тем, по данным источников, новый российский лимузин проекта «Кортеж» может и не понадобиться в день инаугурации Владимира Путина 7 мая.