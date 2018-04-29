«Немец» для скачек

Легковой Mercedes-Benz C–class — самый очевидный выбор в случае, если хочется автомобиль именно этой немецкой марки. Его цена относительно доступна, сама машина и не мала, и не велика, выглядит как старшая «ешка». В городе он юркий, но есть проблемы с вместительностью для больших семей и с клиренсом на наших дорогах. Подробнее — в тест-драйве редактора НГС. АВТО Дмитрия Косенко

Mercedes-Benz C-class (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили»), всегда был этаким начальным уровнем для желающих попасть в ряды владельцев этой немецкой марки. Нет, есть еще конечно А-class, но в России из-за совсем малых размеров он не получил распространения.

Нынешняя «цэшка» как брат-близнец копирует дизайн старших моделей, E и S-классов. У нее отчетливо выраженная передняя часть — моторный отсек вытянут, главный акцент экстерьера смещен именно на него. Это говорит о мощи и стремительности машины, ее потенциальном спортивном характере.

У нас автомобиль с AMG-пакетом и у него низкопрофильные колеса. С ними машина конечно смотрится эффектно, получился тот самый спорт.

Сзади — фирменные лепестки фонарей, вертикальные прорези в бампере, двойной выхлоп. Этот дизайн еще долго будет актуален.

В этой машине черный интерьер, украшенный различными металлизированными деталями. В центре большая накладка центральной консоли, отделанная под темное дерево.

Алюминиевые элементы выигрышно смотрятся именно на тёмном, в консоль хорошо вписались аналоговые часы с хромированной окантовкой корпуса.

Глянца минимум, только небольшие вставки на блоке климата, блоке выбора режимов мультимедиа и на блоке джойстика, которым управляется мультимедиа.

Руль со скошенной нижней частью, пухлый, удобный. Не хватает подогрева, который надо ставить за дополнительные деньги.

Приборка аналоговая, уже повидавшая виды. Скоро такие уйдут из «Мерседесов». Хотя особых претензий к ней нет, все четко и понятно.

Кресла из плотной кожи в этой «цешке» хорошо держат туловище, в них не елозишь, сидишь комфортно.

Передняя панель не обшита кожей, просто мягкий пластик — и для «Мерседеса» это уже выглядит как-то неправильно. Хотя пластик качественный, фактурный.

Сзади места будет достаточно для двух человек не сильно экстремального роста. Правильный широкий подлокотник. Но троим, или даже двоим крупным пассажирам, будет уже тесно.

Багажник (480 литров) поначалу кажется небольшим. Просто значительная часть его объема спряталась в подполе, где отформованы различные ниши. Запаски здесь нет, вместо неё компрессор и баллон с герметиком для быстрого ремонта поврежденных покрышек.

2-литровый турбированный мотор выдает 184 «лошади» и 300 Н*м крутящего момента. Разгон до сотни — 7,6 сек. Полный привод позволяется стартовать без задержек и шлифовок.

В спорт-режиме реакция на педаль газа у автомобиля максимально прозрачная, но крохотная задержка все-же есть. В режиме «Спорт+» немного странно повел себя автомат, снижаясь последовательно на две передачи с мощными толчками в спину.

Чем хороша «цэшка» на низкопрофильной резине, так это своей управляемостью, вхождением в повороты. Кренов нет, в кресле сидишь устойчиво, автомобиль охотно вкручивается в дугу, провоцируя на ещё больший газ.

Руль имеет оптимальную тяжесть, четко корректирует курс машины, позволяет получить полную информацию о дороге.

Но когда возвращаешься от азартных стартов к обыденности, тут конечно, малый клиренс и низкий профиль спокойно ездить не дадут. Дорожный просвет всего 13 сантиметров — боишься что-нибудь задеть или шоркнуть.

Ну а низкопрофильные колеса, так украшающие автомобиль и делающие его азартным, передают на кузов практически все трещины и ямки новосибирских дорог. Определяясь с колесами, тут уже необходимо искать какой-то компромисс между комфортом и спортом.

Стоимость C-class стартует от 2 140 000 рублей — за эти деньги только 1,6-литровый мотор и задний привод. Вариант как у нас стоит уже 2 540 000 рублей, это без всяких дополнительных пакетов.

Что касается конкурентов, начальные цены у них немного ниже — BMW 3 series от 1 890 000 рублей, Audi A3 — от 2 020 000 рублей. Но там и начальные моторы совсем слабые, в адекватных же версиях цены практически сравниваются.

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