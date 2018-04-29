Toyota готовится к запуску новой Corolla

Для вывода на рынок новой Toyota Corolla было привлечено 170 миллионов долларов инвестиций.

Кроме того, персонал компании пополнился на 400 сотрудников. Это касается заводов, расположенных в штате Миссисипи и Алабама.

На заводе в Миссисипи первая машина появилась 17 ноября 2011 года. Менее чем через четыре года тираж достиг полумиллиона экземпляров.

Ожидается, что новое поколение Corolla появится на дорогах уже в 2019 году. Скорее всего, при ее производстве будет задействована платформа TNGA, используемая в других современных моделях от Toyota.

Изначально японская компания предполагала выпускать на своих мощностях внедорожник Highlander. Однако затем окончательный выбор был сделан в пользу классики — седана Corolla, который станет 12 по счету в линейке.