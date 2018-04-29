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Toyota готовится к запуску новой Corolla
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Toyota готовится к запуску новой Corolla 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Для вывода на рынок новой Toyota Corolla было привлечено 170 миллионов долларов инвестиций.
Кроме того, персонал компании пополнился на 400 сотрудников. Это касается заводов, расположенных в штате Миссисипи и Алабама.
На заводе в Миссисипи первая машина появилась 17 ноября 2011 года. Менее чем через четыре года тираж достиг полумиллиона экземпляров.
Ожидается, что новое поколение Corolla появится на дорогах уже в 2019 году. Скорее всего, при ее производстве будет задействована платформа TNGA, используемая в других современных моделях от Toyota.
Изначально японская компания предполагала выпускать на своих мощностях внедорожник Highlander. Однако затем окончательный выбор был сделан в пользу классики — седана Corolla, который станет 12 по счету в линейке.
Некоторые площади в Алабаме будут использоваться совместно Toyota и Mazda. От Mazda планируется появление нового кроссовера для американского рынка.
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