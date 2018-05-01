Кроссовер Lifan X60 принес китайцам самую большую выручку в РФ 

Кроссовер Lifan X60 принес за первый квартал 2018 года наибольшую выручку среди китайских автомобильных компаний, продающих свою продукцию в России. Суммарно за первые три месяца текущего года в РФ было реализовано 618 единиц моделей X60 под маркой Lifan, что принесло компании выручку в размере 568 миллионов 500 тысяч рублей.
На втором месте по этому показателю идет седан Lifan Solano — 705 проданных машин за 1 квартал 2018 года на сумму в 486 миллионов 400 тысяч рублей.
Первую тройку замыкает Lifan MyWay — 544 проданных автомобиля. Выручка с реализации этого кроссовера в России с января по март составила 473 миллиона 200 тысяч рублей.
Далее расположились: Chery Tiggo — 559 проданных машин и 472 миллиона 200 тысяч рублей выручки, а также Haval H6 — 333 реализованных кроссовера на сумму в 452 миллиона 200 тысяч рублей.