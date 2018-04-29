В сегменте китайских авто самую большую выручку приносит Lifan X60

В сегменте китайских авто самую большую выручку приносит Lifan X60 Среди моделей из Китая, представленных на автомобильном рынке РФ, на первое место по выручке с продаж за январь-март этого года вышел кроссовер Lifan X60.

Из данных статистики «Автостат Инфо» известно, что за первый квартал 2018 года покупатели приобрели 618 автомобилей Lifan X60 и заплатили за них 568,5 млн рублей. В то же время в России было продано 705 седанов Lifan Solano на сумму 486,4 млн рублей. Объем продаж модели Lifan Myway за январь-март этого года составил 544 ед., а расходы на покупку такого количества машин достигли отметки в 473,2 млн рублей. В «пятерке» самых доходных моделей из Поднебесной есть также Chery Tiggo и Haval H6. В первом квартале россияне приобрели 559 кроссоверов Chery Tiggo и израсходовали на них 472,2 млн рублей. Они также купили 333 кроссовера Haval H6 и заплатили за такой объем машин 452,2 млн рублей.

Добавим, что, согласно исследованию «Автостат Инфо», расходы российских покупателей на покупку машин китайских марок в первом квартале этого года составили 5,2 млрд рублей.