Porsche Cayman 718 замечен на тестовых испытаниях

Испытательные заезды Porsche Cayman 718 прошли на треке в Монца.

Экспертам автомобильного рынка уже известно о том, что новый представитель от Porsche будет иметь увеличенное крыло с тем, чтобы снизить давление на заднюю ось. Также была изменена конструкция выхлопных труб.

Гоночный вариант снабдят двигателям объемом в 4 литра, который позаимствован от спортивного 911 GT3. Ожидается, что он будет развивать мощность в 380 лошадиных сил.

Изначально предполагалось, что Porsche Cayman 718 выпустят в ограниченной редакции. Однако в компании решили сделать автомобиль доступным для поклонников премиального транспорта и быстрой езды.

Премьеру новинки по оптимистичным прогнозам можно ожидать уже в конце 2018 года. Не исключено, что состоится совместный дебют с 718 Boxster Spyder от Porshe.