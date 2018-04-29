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Porsche Cayman 718 замечен на тестовых испытаниях
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Porsche Cayman 718 замечен на тестовых испытаниях 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Испытательные заезды Porsche Cayman 718 прошли на треке в Монца.
Экспертам автомобильного рынка уже известно о том, что новый представитель от Porsche будет иметь увеличенное крыло с тем, чтобы снизить давление на заднюю ось. Также была изменена конструкция выхлопных труб.
Гоночный вариант снабдят двигателям объемом в 4 литра, который позаимствован от спортивного 911 GT3. Ожидается, что он будет развивать мощность в 380 лошадиных сил.
Изначально предполагалось, что Porsche Cayman 718 выпустят в ограниченной редакции. Однако в компании решили сделать автомобиль доступным для поклонников премиального транспорта и быстрой езды.
Премьеру новинки по оптимистичным прогнозам можно ожидать уже в конце 2018 года. Не исключено, что состоится совместный дебют с 718 Boxster Spyder от Porshe.
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