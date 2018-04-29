Volkswagen Amarok подготовили для экстремального бездорожья

Немецкое тюнинг-ателье анонсировало для пикапа целый комплекс апгрейдов, усиливающих внедорожные способности.

В каталоге BBM Motorsport есть большой ассортимент улучшений для Volkswagen Amarok , суммарная стоимость которых составляет порядка 20 тысяч евро (более 1,5 миллиона рублей). Отметим, в Германии автомобиль продается по цене от 32 076 евро за базовую версию, до 58 072 евро за топовый вариант Aventura (приблизительно от 2 421 000 до 4 383 000 рублей по текущему курсу).

Например, в ателье могут установить на ваш пикап комплект для поднятия подвески на 100 мм производства Delta 4×4 за 2 067 евро, набор 18-дюймовых колес, обутых в резину Cooper STT Pro размерностью 305/60, что обойдется еще в 3 772 евро.

«Пухлые» внедорожные шины было бы неплохо прикрыть расширителями крыльев (2 119 евро) и добавить 30-миллиметровые расширители колеи за 297 евро для каждой оси. Кроме того, BBM может предложить другой комплект завышения подвески, с которым дорожный просвет Amarok увеличится на 40 мм за 1 309 евро в сочетании с резиной Cooper STT Pro размерностью 305/70-18 (4 194 евро).

Еще можно установить кенгурятник (296 евро), дополнительные светодиодные лампы — 648 евро пара, защиту днища и платформу на крыше за 800 и 2 400 евро, соответственно, а также шноркель, который обойдется еще в 600 евро.

Для трехлитровой дизельной «турбошестерки» EA897 Амарока фирма предлагает небольшой апгрейд мощности, который повышает стоковую отдачу с 225 л.с. и 550 Нм до 265 л.с. и 620 Нм за 790 евро. Каким образом увеличивается мощность не сообщается, скорее всего, BBM Motorsport предлагает чип-тюнинг.

Данный конкретный экземпляр Volkswagen Amarok (на фото) получил также отделку виниловой пленкой поверх матового базового металлика Charcoal.

Напомним, Amarok продается в России. Стоимость базовой версии составляет 2 232 000 рублей, топовая Aventura стоит от 3 478 400 рублей, но минимальный ценник комплектации с двигателем V6 составляет 3 602 600 рублей. Самым доступным вариантом с V6 является автомобиль в комплектации Highline от 3 072 900 рублей.

Кстати, недавно в семействе Volkswagen Amarok появилась новая мощная версия с трехлитровым 258-сильным турбодизелем V6.

По материалам: www.kolesa.ru