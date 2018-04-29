Ford Focus, сделанный в Китае, на пути в США

Ford Focus , изготовленный в Китае, готов для американских потребителей

Известно, что пятое поколение в семействе Focus будет носить приставку Active. Внешне это будет пятидверный хэтчбек с визуальными чертами кроссовера благодаря добавлению пластиковых элементов.

Была обнародована информация от Ford , что они ограничивают число представителей линейки Focus для рынка США. Однако это не касается новинки Active, которая приедет на континент к середине будущего года.

Какие же особенности можно выделить в первую очередь. Бросается в глаза увеличение на 3,8 дюймов пространства между пространством и дорогой.

Мотор будет доступен в двух комплектациях. Покупатель сможет выбрать для себе бензиновые 148 или 180 лошадиных сил.

Однако пока неизвестно, какая же из модификаций попадет на рынок США. В Европе же будет доступным двигатель V3 с ручной или автоматической коробкой передач.

Напомним, что Ford намерен с 2019 года прекратить производство легковых автомобилей на своих американских мощностях. Вместо этого приоритет будет отдан грузовикам, пикапам и внедорожникам.