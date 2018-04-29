Ford Focus, сделанный в Китае, на пути в США 

Ford Focus, изготовленный в Китае, готов для американских потребителей
Известно, что пятое поколение в семействе Focus будет носить приставку Active. Внешне это будет пятидверный хэтчбек с визуальными чертами кроссовера благодаря добавлению пластиковых элементов.
Была обнародована информация от Ford, что они ограничивают число представителей линейки Focus для рынка США. Однако это не касается новинки Active, которая приедет на континент к середине будущего года.
Какие же особенности можно выделить в первую очередь. Бросается в глаза увеличение на 3,8 дюймов пространства между пространством и дорогой.
Мотор будет доступен в двух комплектациях. Покупатель сможет выбрать для себе бензиновые 148 или 180 лошадиных сил.
Однако пока неизвестно, какая же из модификаций попадет на рынок США. В Европе же будет доступным двигатель V3 с ручной или автоматической коробкой передач.
Напомним, что Ford намерен с 2019 года прекратить производство легковых автомобилей на своих американских мощностях. Вместо этого приоритет будет отдан грузовикам, пикапам и внедорожникам.