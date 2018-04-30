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Skoda Kodiaq уже в продаже в России
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Skoda Kodiaq уже в продаже в России 

Carsguru.net 1 час назад
Отечественные дилеры запустили в продажу Skoda Kodiaq. Отметим, что данное авто собрано на нижненовгородском заводе ГАЗ. Минимальная цена новинки составляет 1,34 млн рублей. Она предлагается с 1,4— или 2-литровым мотором, на выбор. При покупке данной машины в подарок идет гарантия на трехлетний сервис в дилерских отделениях.
Отметим, что благодаря появлению отечественного завода Skoda данный автомобиль значительно подешевел, так как раньше его стоимость стартовала с отметки 2,06 млн рублей. Уже в базовом оформлении покупатели получат кресла с подогревом, руль с кожаной обшивкой и климат-контроль.
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