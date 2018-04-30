Несколько советов от автоэкспертов: как ездить на пустом баке

Наверное не найдется автолюбителя, который не бывал в ситуации, когда на приборной панели загоралась «красная» лампочка, которая сообщала таким образом о том, что топливо закончилось. Не стоит паниковать, ведь на самом деле датчик топлива показывает не полное отсутствие последнего, а то, что его осталось очень мало.

Зачастую, аварийный запас составляет около 5-6 литров. Этого количества горючего будет достаточно, чтобы проехать 10-15 километров до ближайшей АЗС.

А тем временем, автоэксперты рекомендуют перейти на спокойную манеру езды без резких ускорений и торможений. Это поможет сэкономить топливо.

Также придется пожертвовать комфортом и выключить кондиционирование салона.

Если на пути встретится длинный спуск, хорошим решением будет пустить машину накатом, заглушив в это время двигатель.

И конечно, если позволяет ситуация, рекомендуется удерживать силовой агрегат машины на оборотах 1500-3000 (в зависимости от модели). В таком режиме автомобиль минимально потребляет топливо.