Ещё
Несколько советов от автоэкспертов: как ездить на пустом баке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Несколько советов от автоэкспертов: как ездить на пустом баке 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Наверное не найдется автолюбителя, который не бывал в ситуации, когда на приборной панели загоралась «красная» лампочка, которая сообщала таким образом о том, что топливо закончилось. Не стоит паниковать, ведь на самом деле датчик топлива показывает не полное отсутствие последнего, а то, что его осталось очень мало.
Зачастую, аварийный запас составляет около 5-6 литров. Этого количества горючего будет достаточно, чтобы проехать 10-15 километров до ближайшей АЗС.
А тем временем, автоэксперты рекомендуют перейти на спокойную манеру езды без резких ускорений и торможений. Это поможет сэкономить топливо.
Также придется пожертвовать комфортом и выключить кондиционирование салона.
Если на пути встретится длинный спуск, хорошим решением будет пустить машину накатом, заглушив в это время двигатель.
И конечно, если позволяет ситуация, рекомендуется удерживать силовой агрегат машины на оборотах 1500-3000 (в зависимости от модели). В таком режиме автомобиль минимально потребляет топливо.
Car.ru: последние новости
Toyota готовится к запуску новой Corolla Porsche Cayman 718 замечен на тестовых испытаниях ТОП-5 лучших подержанных внедорожников за 500000 рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи40
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео3
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?
Лишать прав начнут по новой статье1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение