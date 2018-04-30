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Mercedes AMG провел завершающие тесты своего CLS-53
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Mercedes AMG провел завершающие тесты своего CLS-53 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Два образца CLS-53 от Mercedes AMG были засняты на видео во время прохождения трассы Нюрбургринге.
Ролик уже доступен на канале в YouTube. На нем видно, как два представителя от AMG проходят километры на треке.
Впервые CLS-53 последовательно показали на автосалонах в Детройте и Женеве. На данный момент автомобиль проходит завершающую незначительную доработку.
Так, в варианте близком к окончательному, был замечен спойлер на крышке багажника. При желании он может быть доступен в углеводородном волокне.
Новой гибридной линейке из седана, купе и кабриолета досталась силовая установка из электродвигателя и бензиновый мотор в 3 литра с турбонаддувом. Все в месте способно развить мощность в 429 лошадиных сил.
Полный привод обеспечивает автоматическая трансмиссия в 9 ступеней. Поэтому автомобиль способен брать разгон до 100 километров за 4 с половиной секунды.
Ожидается, что новый CLS-53 станет доступным европейскому потребителю уже через считанные недели. В США семейство от Mercedes AMG приедет к концу уже этого года.
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