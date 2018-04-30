Способы быстрой оценки состояния мотора без запуска

При покупке подержанного автомобиля с рук не лишним будет осмотр двигателя. Оценить техническое состояние мотора в общих чертах можно и без запуска, нужно лишь знать, куда смотреть.

Скорее всего, если вы будете покупать автомобиль с пробегом у дилера, моторный отсек, как и сам двигатель будут вымыты чуть ли не до блеска. Не исключено, что и владелец озаботится мойкой мотора.

Часто такое делают, чтобы скрыть какие-либо неисправности или плохое состояние отдельных элементов. Тем не менее, даже в таком случае можно присмотреться к шляпкам болтов, гайкам и шайбам. С них смыть следы от подтекающего масла крайне сложно. Если на них есть такие, а сам мотор сияет, то проблемы есть.

Исправный и герметичный мотор не должен иметь подтекания масла в районе клапанной крышки, масляного фильтра, картера, шкива коленвала и в местах соединений блока цилиндров, корзины сцепления и коробки передач.

Чаще всего масляные пятна появляются из-за потери уплотнителями и сальниками своих свойств. Вполне вероятно, что это произошло из-за перегрева двигателя. Кроме того, протечка могла возникнуть из-за избыточного давления в картере из-за износа поршневой группы.

К слову, не лишним будет проверить и состояние самого масла. Это можно сделать, вынув контрольный щуп. Уровень масла он покажет некорректный, так как мотор не запущен, но смотреть нужно на цвет.

Если оно имеет немного темноватый цвет, то ничего страшного — это нормальное рабочее состояние. Темнеет оно из-за того, что постепенно собирает в себе микроскопические частички металлических деталей.

Черное масло указывает либо на сильный износ мотора, либо на давний срок его замены. Полностью прозрачное масло сразу выдаст предпродажную подготовку со сменой масла. По такому ни за что не определить состояние мотора. А вот масло коричнево-шоколадного цвета выдаст попадание в него охлаждающей жидкости. С таким автомобилем лучше вообще не связываться.

Неплохим индикатором станет и крышка горловины. Если на ее внутренней стороне есть черный густой налет, по консистенции похожий на пасту, это верный признак былого перегрева. Также это может сказать о применении неподходящего масла, некачественного или его просто давно не меняли.

Заглянув в горловину и посветив туда фонариком, можно увидеть детали газораспределительного механизма. Если же мотор сильно изношен, все внутренние элементы будут покрыты темным налетом и увидеть мало что получится.

При осмотре мотора внимание стоит уделить и системе его охлаждения. В частности, к осматриваемым элементам относятся радиатор и расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Если на поверхности радиатора присутствуют следы ржавчины, это может указывать на то, что жидкость кипела, то есть имел место перегрев мотора. То же самое касается и расширительного бачка — в нем также не должно быть следов ржавчины.

Цвет же самой охлаждающей жидкости во многом зависит от антифриза, его марки и свойств. Важнее отсутствие на поверхности жидкости масляных пятен и ее прозрачность без следов мутности.

Эти нехитрые советы помогут выявить неисправности двигателя без его запуска, но более полную картину можно получить лишь после запуска и прогрева мотора. Читайте статью на QutoЧитайте также:Как легко вычислить автомобиль со скрученным пробегом Просроченный ремонт автомобиля обойдется страховой в 500 тысяч рублейПочему автомобили на «механике» обречены быть классикой