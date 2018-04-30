Микролитражки для грязи

В силу природной легкости и короткобазности многие малолитражные автомобили могут показывать на бездорожье такую проходимость, которой от них изначально не ждешь. Но владельцы представленных далее автомобилей пошли еще дальше, превратив их в настоящих вездеходы, которые заставят краснеть от стыда любой современный кроссовер.

Trabant 601 В Западной Европе существует несколько внедорожных проектов на базе нетленного символа ГДР — Trabant 601. Но, как это ни удивительно, многие из них построены по абсолютно идентичной схеме: люди берут кузов «Трабби» и насаживают его на шасси Suzuki Samurai — благо длина колесных баз у машин практически идентична (2030 миллиметров у Suzuki, 2020 — у Trabant). В итоге получаются необычные машины, которые, как показывают триалы, действительно могут показывать достойные результаты на бездорожье. Кстати, у Trabant была заводская «полувнедорожная» версия (штабной автомобиль для армии), но его способности на пересеченной местности были не сильно лучше, чем у гражданских 601-ых.

Полноприводный вариант Daewoo Matiz для тяжелого бездорожья был создан на его исторической родине, в Южной Корее, и, по имеющейся информации, преследовал цель показать возможности одного из местных тюнинг-ателье. Кузов компактного хэтчбека был серьезно усилен, появились передний и задний неразрезные мосты и кастомная трансмиссия. Подробности силовой установки не сообщаются, но вряд ли автомобиль оставили со стандартным мотором.

Почившая в бозе компания Scion на протяжении нескольких лет оказывала всяческую поддержку представителям искусств, а на десятую годовщину этого сотрудничества попросила нескольких художников и арт-компании поработать с их компактными хэтчбеками iQ для создания виртуального музея современного искусства Scion. Один из хэтчбеков выделили нью-йоркской студии современной одежды Mishka, которая превратила iQ в компактный внедорожник с солидным клиренсом и дерзкой внешностью. О том, что скрывается за этой внешностью, информации нет.

В отличие от близкой по духу Toyota iQ, субкомпактный Smart превращают во внедорожники гораздо чаще: имеется проект багги для Дакара (первое фото), но который не смог выступить в марафоне из-за недостаточной финансовой подготовки команды, монструозный Smart ForFun², построенный на шасси мерседесовского Unimog-а, а также два более скромных проекта из Польши и Украины, где конструкторы ограничились лишь увеличенным клиренсом, новыми элементами подвески и полноприводной трансмиссией.

Кроссоверы Fiat 500L Trekking или Fiat 500X? Настоящий внедорожный «Чинквеченто» должен выглядеть так, как проект польского ателье Extrem4x4: форсированный до 340 «лошадей» аудюшный мотор семейства TFSI, система охлаждения которого была вынесена в заднюю часть хэтчбека, 5-скоростная механическая КПП, а также рычаги подвески и система полного привода от Porsche Cayenne Volkswagen Touareg . Теперь эта кроха может выстреливать до «сотни» за 5 секунд, развивать 180 километров в час максималки и ехать по таким пескам, которые Trekking даже и не снились.

Austin Mini

Еще один автомобиль, который, как выяснилось, отлично уживается с шасси классических внедорожников Suzuki — оригинальный Mini (длина колесной базы хэтчбека, спроектированного Алеком Иссигонисом — 2040 миллиметров). Проект, представленный на фото, был изготовлен в Германии и является частым гостем тематических мероприятий Mini. Образ сурового внедорожника дополняет багажник, расположенный на крыше.

Гораздо проще перечислить то, что на базе классического «Жука» не создавалось. Во всяком случае, одних только внедорожных проектов на его базе построены тысячи. Самый распространенный вариант — превращение Beetle в так называемый Baja Bug путем увеличения клиренса, установки трубчатого каркаса, огромных колес и новых рычагов подвески. В США до сих пор несколько ателье осуществляют такой тюнинг. Вариант номер два — раздеть «Жука» до самой рамы и водрузить на нее стеклопластиковый кузов, параллельно поставив колеса побольше и мотор помощнее. Тогда получится великолепный пляжный багги.

ЗАЗ-965 Внедорожники ЛуАЗ, оснащенные двигателями МеМЗ, дают полное представление о том, как мог бы выглядеть полноприводный «Запорожец», если бы когда-нибудь существовал. Но нужны ли вообще внедорожные «Жужики», учитывая, что даже стандартный 965-ый чешет по грязи будь здоров? Как показывает проект «УФФ», нужны. Изюминкой проекта, представленного на фото, является полноуправляемое шасси, которое подруливает задней осью на скорости до 30 километров в час. Ну и полный привод, разумеется, тоже имеется.

«Ока»

«Ока», которую выпускал целый ряд автозаводов России, тоже пользуется большой популярностью у создателей вездеходов, причем как любителей, так и профессионалов. Ну, а мы представим лишь несколько примеров: итак, на первом фото — «Ока» с полноприводной трансмиссией от «Нивы», на втором — полноприводный шестиколесный вездеход «Васюган», который приводится в движение мотором Toyota и стоит 900 тысяч рублей, на третьем — гусеничный вездеход с полуторалитровым двигателем ВАЗ-2103, который несколько лет назад тоже был в продаже.

СМЗ С-3Д Продукцию Серпуховского Мотоциклетного (впоследствии — Автомобильного) Завода едва ли можно назвать идеальным вариантом для постройки вездехода, но народных умельцев этот факт нисколько не останавливает. Поскольку село Порог Онежского района Архангельской области буквально окружено болотами, местный владелец одной мотоколяски СМЗ С-3Д не придумал ничего лучше, как превратить знаменитую «инвалидку» в шестиколесный вездеход с шинами низкого давления на поверхность. Технические особенности проекта не сообщаются.